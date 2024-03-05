Бастрыкину доложат о ситуации с падением детей в колодец в Чистополе

Главе СК России Александру Бастрыкину будет доложено о расследовании уголовного дела после падения детей в колодец в Чистополе. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Ранее мы рассказывали, что в колодец, покрытый снегом, провалились двое детей в возрасте 4-х и 6-ти лет. Дети были напуганы, их мама начала звать людей на помощь. К счастью, рядом оказался неравнодушный прохожий, который взял трос от машины и начал вытаскивать мальчиков. Детям оказали всю необходимую помощь.

Возбуждено дело по статье «Халатность». Глава ведомства дал поручение и.о. руководителя СУ СК России по РТ Павлу Олейнику доложить о ходе расследования уголовного дела.