В Чистополе двое детей провалились в колодец

В Чистополе двое мальчиков провалились в колодец, покрытый снегом. Следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что в колодец, покрытый снегом, провалились двое детей в возрасте 4-х и 6-ти лет. Дети были напуганы, их мама начала звать людей на помощь. К счастью, рядом оказался неравнодушный прохожий, который взял трос от машины и начал вытаскивать мальчиков. Детям оказали всю необходимую помощь.

В свою очередь следователями возбуждено дело по статье «Халатность». Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.