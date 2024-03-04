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В Чистополе двое детей провалились в колодец
В Чистополе двое мальчиков провалились в колодец, покрытый снегом. Следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что в колодец, покрытый снегом, провалились двое детей в возрасте 4-х и 6-ти лет. Дети были напуганы, их мама начала звать людей на помощь. К счастью, рядом оказался неравнодушный прохожий, который взял трос от машины и начал вытаскивать мальчиков. Детям оказали всю необходимую помощь.
В свою очередь следователями возбуждено дело по статье «Халатность». Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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