Бастрыкину доложат о ситуации с матерью, которая избила своего ребенка в Челнах

В центральный аппарат СК России будет доложено о расследовании дела в отношении челнинки, избивавшей своего ребенка. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Камера «умного» домофона челнинской многоэтажки сняла на видео, как женщина тащит за собой ребенка, схватившись за капюшон. Дойдя до подъезда, женщина начинает ругаться на ребенка матом, после чего наносит несколько ударов.

В итоге следователи возбудили уголовное дело. О ее расследовании и предварительно установленных обстоятельствах Бастрыкину доложит глава СУ СК России по Татарстану Валерий Липский.