news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 6 февраля 2024 08:06

Бастрыкину доложат о ситуации с матерью, которая избила своего ребенка в Челнах

Скопировать ссылку

В центральный аппарат СК России будет доложено о расследовании дела в отношении челнинки, избивавшей своего ребенка. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Камера «умного» домофона челнинской многоэтажки сняла на видео, как женщина тащит за собой ребенка, схватившись за капюшон. Дойдя до подъезда, женщина начинает ругаться на ребенка матом, после чего наносит несколько ударов.

В итоге следователи возбудили уголовное дело. О ее расследовании и предварительно установленных обстоятельствах Бастрыкину доложит глава СУ СК России по Татарстану Валерий Липский.

#Бастрыкин Александр
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2