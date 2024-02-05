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Происшествия 5 февраля 2024 12:03

Видео: Челнинка избила ребенка у подъезда многоэтажки – прокуратура начала проверку

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Прокуратура начала проверку по факту информации о жестоком обращении с ребенком в Набережных Челнах. Такое поручение дал прокурор РТ Альберт Суяргулов. Об этом «Татар-информу» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Камера «умного» домофона челнинской многоэтажки сняла на видео, как женщина тащит за собой ребенка, схватившись за капюшон. Дойдя до подъезда, женщина начинает ругаться на ребенка матом, после чего наносит несколько ударов.

«При подтверждении информации надзорное ведомство совместно с профильными специалистами даст оценку соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних и при наличии оснований примет меры реагирования», – указали в ведомстве.

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