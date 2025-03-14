Бастрыкину доложат о конфликте между учеником и учителем в казанской школе

Глава СК России поручил доложить о результатах проверки по информации о конфликте между учеником и учительницей в одной из школ в Казани.

Накануне в социальных сетях появились сообщения о том, что в школе №87 в Казани между учителем и учеником младших классов возник конфликт.

Якобы женщина систематически кричит на несовершеннолетних и оскорбляет их. Кроме того, в один из дней во время урока она схватила девятилетнего мальчика и ударила о стену. Пострадавшему с травмой головы потребовалась медицинская помощь.

В СУ СК России по Республике Татарстан по данному факту организована процессуальная проверка.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД Казани, по предварительным данным ведомства, школьник во время перемены бегал в общем коридоре. Во время бега мальчик споткнулся и упал, ударившись головой об доску. Педагог пыталась поймать его, но не успела.