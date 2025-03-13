news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 13 марта 2025 13:34

Полиция начала проверку после конфликта между учителем и учеником в школе Казани

Читайте нас в
Телеграм

Сегодня в Telegram-каналах появились сообщения о том, что в школе №87 в Казани между учителем и учеником младших классов возник конфликт. По словам автора публикации, преподаватель якобы швырнула ребенка в стену.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД Казани, на место оперативно прибыли сотрудники полиции. По предварительным данным ведомства, школьник во время перемены бегал в общем коридоре. Преподаватель сделала ему замечание, на которое ученик не отреагировал. Во время бега мальчик споткнулся и упал, ударившись головой об доску. Педагог пыталась поймать его, но не успела.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка участникам инцидента», – добавили в ведомстве. В УМВД Казани подчеркнули, что родители школьника претензий к преподавателю не имеют.

#умвд казани
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Опять грабли для России? Вашингтон и Киев в Джидде предложили временное перемирие

Опять грабли для России? Вашингтон и Киев в Джидде предложили временное перемирие

12 марта 2025
Совкомбанк запускает программу кредитования на автомобили KGM

Совкомбанк запускает программу кредитования на автомобили KGM

12 марта 2025