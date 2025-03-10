Бастрыкин затребовал доклад о ДТП с автобусом в Казани

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о ДТП в Казани, где пострадали 11 человек. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Председатель СК России поручил руководителю СУ по Республике Татарстан Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Около полудня на улице Вишневского в Казани произошло серьезное ДТП. Таксист, маневрируя в объезд остановившегося автобуса, не справился с управлением и въехал в группу людей возле остановки. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения».