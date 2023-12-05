Бастрыкин заинтересовался сообщением об организации хостела для мигрантов в Челнах

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о несогласии челнинцев с планируемым размещением хостела для мигрантов. Об этом сообщают в пресс-службе СК России.

В комментариях в аккаунте Приемной Председателя СК России «ВКонтакте» сообщается о несогласии жителей Челнов с планируемым размещением хостела для мигрантов в нежилом помещении в 60-м микрорайоне города. Отмечается, что рядом с указанным зданием расположены дошкольное учреждение и детская площадка. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли.

В итоге глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по РТ Валерию Липскому представить доклад о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что прокуратура Набережных Челнов совместно с сотрудниками госжилинспекции провела проверку по информации об организации хостела в подвале дома в 56-м комплексе. Сотрудники выяснили, что нежилое помещение в многоэтажке спроектировано при застройке дома и принадлежит индивидуальному предпринимателю. Владелец запланировал там открытие хостела, однако по закону это недопустимо.

В связи с этим предпринимателю было объявлено предостережение.