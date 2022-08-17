Бастрыкин взял под контроль расследование дела о нападении собаки на детей в РТ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании обстоятельств нападения бродячей собаки на троих детей в Татарстане. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Бастрыкин поручил и.о. руководителя Следкома РТ предоставить детальный доклад об обстоятельствах произошедшего и следственных действиях, которые сейчас ведутся, а также установить конкретных должностных лиц, причастных к преступлению.

Ход расследования уголовного дела взят на контроль в СК.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Кукморском районе Татарстана бездомный пес покусал троих детей – двух 11-летних мальчиков и 5-летнюю девочку. Малышка была доставлена в больницу с множественными рваными ранами.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

