Бастрыкин вручил медаль семикласснику из Татарстана за спасение детей из горящего дома

В Следственном комитете России состоялась торжественная церемония награждения юных героев Отечества, которая была приурочена ко Дню Героев Отечества. В мероприятии приняли участие председатель СК Александр Бастрыкин, первый зампредседателя ведомства Эдуард Кабурнеев, руководители региональных следственных управлений СКР, семьи сотрудников ведомства, погибших при исполнении обязанностей и родные погибших юных героев.

Во время своего обращения Бастрыкин напомнил, что этот праздник имеет глубокие корни и традиции и что мы чтим подвиги наших соотечественников во все периоды истории страны.

Медаль «Доблесть и отвага» вручили Ринату Халимову – ученику седьмого класса школы села Починок-Кучук из Татарстана.

В июле этого года мальчик, рискуя своей жизнью, спас трех маленьких девочек из горящего дома в соседнем селе Кня-Баш Кукморского района.