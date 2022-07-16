«Мама, горим!»: в Кукморском районе 12-летний мальчик спас сестер из горящего дома

В селе Кня-Баш Кукморского района 9 июля загорелся деревянный дом. Благодаря решительности 12-летнего мальчика удалось спасти трех девочек, младшей из которых всего два года. Корреспондент «Татар-информа» поговорила с Ринатом Халимовым, его мамой и жителями села.

Благодаря решительности 12-летнего мальчика удалось спасти трех девочек, младшей из которых всего два года Фото из личного архива Альфии Халимовой

9 июля около 4 часов дня в селе Кня-Баш загорелся дом, в котором проживала многодетная семья Халимовых. На сигнал пожарного извещателя прибыли экстренные службы. Пожарные ликвидировали огонь на площади 68 кв. метров. Причины возгорания выясняются.

Пожар начался в котельной, рассказала мама детей Альфия Халимова. В это время она находилась в огороде. О пожаре узнала от сына. Мальчик выбежал в огород с криком: «Мама, горим!» Но прежде он успел вывести из дома своих сестер – 11-летнюю Альфину, 7-летнюю Камиллу и двухлетнюю Данию. Малышка в тот момент спала в доме, ее разбудили, и Ринат вынес ее на руках. Благодаря решительности старшего брата девочек удалось своевременно вывести из дома, до того, как огонь распространился на все здание.

«Я ушла работать в огород, а старшие девочки играли у крыльца. Сын был дома. Услышав сирену, дети открыли дверь в котельную, там уже горел пол. Шел густой дым. Конечно, было страшно. Тогда сын и старшая дочка Альфина первым делом бросились спасать младшую сестренку. Разбудили ее, на руках вынесли из дома. Потом уже прибежали ко мне.

Когда я зашла, огня в доме еще не было, но со стороны котельной он подбирался к комнатам. Я хотела быстро открыть дверь и вынести хотя бы документы, но оттуда валил черный дым, зайти уже было невозможно. Тут же закрыла дверь и вышла из дома.

Нас обещали обустроить пока в одном из пустующих домов, он старенький, крыша тоже прохудилась, нужен ремонт. Думаем, это на первое время. Говорят, там и ворота шатаются, решили как-то подпереть их хотя бы. А я боюсь, как бы они на детей не упали, дети ведь играют везде.

9 июля около 4 часов дня в селе Кня-Баш загорелся дом, в котором проживала многодетная семья Халимовых Фото: ГУ МЧС России по РТ

Может быть, люди помогут с деньгами, и мы сможем на время снять квартиру. Пока мы в больнице, после пожара нас временно разместили здесь. В том доме надо прибраться, подключиться к газу. Мы с Камиллой, пока находимся здесь, проходим медицинское обследование, осенью она идет в первый класс», – рассказала Альфия ханум.

Она призналась, что очень гордится поступком сына.

«Я просто поражена подвигом сына. Ему тоже сказала, какой ты оказался смелый и решительный, как не растерялся, пока спасал сестренок. Дети ведь могут и растеряться. Наверняка ему было страшно, ведь ему самому всего 12 лет. В августе будет тринадцать. Девочки тоже испугались. Старшие переживают, где мы теперь будем жить», – рассказала хозяйка дома.

Альфия Халимова в настоящее время нигде не работает. Получает пенсию по потере кормильца. У семьи есть огород, был сарай, но, потеряв мужа три года назад, она перестала держать домашний скот.

«Было страшно»

12-летний Ринат рассказал корреспонденту «Татар-информа», что почувствовал, оказавшись в опасной ситуации.

Пожарные ликвидировали огонь на площади 68 кв. метров. Причины возгорания выясняются Фото: ГУ МЧС России по РТ

«Конечно, испугался. Сразу, как увидел пожар, не теряя ни минуты, всех вывел из дома. Сестренок своих очень люблю. Я знал, что есть пожарная сигнализация, как услышал – открыл котельную, посмотрел – там горел пол. Хотя было страшно, я зашел в дом, дым от огня еще не так сильно распространился, можно было выйти через дверь. Вывел девочек из дома и только после этого побежал к маме, сказал, что дома пожар.

Как отреагировали друзья? Мне кажется, одноклассники не все знают о том, что произошло. Только Булат мне написал в Ватсапе: «Как вы там?» После всего этого я считаю себя героем», – поделился Ринат.

«Они всегда вместе»

Классный руководитель Лилия Багаманова рассказала, что Ринат очень отзывчивый, добрый мальчик, всегда заботится о младших сестрах.

«Воспитанный, добрый, ни на одну просьбу одноклассников не ответит отказом. Их в классе пятеро детей, всегда друг другу помогают. Школа у нас в соседней деревне Починок-Кучук, детей туда возит школьный автобус. Остался без отца, теперь помогает матери и сестренкам. По-своему старается, но, конечно, не хватает отцовской руки, чтобы он сына всему обучал. Тяжело им в одиночку, без отца семье с четырьмя детьми очень трудно, поэтому в школе с уроками мы тоже немного помогаем и с одеждой.

«Конечно, испугался. Сразу, как увидел пожар, не теряя ни минуты, всех вывел из дома. Сестренок своих очень люблю» Фото из личного архива Альфии Халимовой

Я считаю, что он поступил по-взрослому, и сестренка Альфина ему помогла, вместе вывели младших. В такой момент человек может оказаться в состоянии шока, перестать что-либо понимать. А если бы они забыли, что в дома спит их младшая сестра, и оставили ее? Но эти дети не такие, старшие Ринат и Альфина всегда следят за младшими. И на улице они всегда вместе вчетвером, никогда друг друга не оставляют. И в школе очень добры друг к другу и маму очень любят. Ласковые, мягкие по характеру дети», – рассказала учительница.

Лилия ханум считает, что подвиг Рината можно ставить в пример остальным детям.

«Постараемся отметить его в школе, уже после того, как начнется учебный год. Будем ставить его в пример, главное, чтобы с ними сейчас все было хорошо», – сказала она.

По словам Лилии Багамановой, сейчас идет сбор вещей для Халимовых.

«Вчера прибрались в выделенном для них доме, участвовали и учителя, и представители администрации сельского поселения. Подготовили к их приезду, начали сбор вещей. Конечно, это старый дом, для зимы не годится, там уже и полы, и окна прогнили. К газу подключен, газовую плиту вроде нашли, старую надо заменить. Им бы дом чуть поновее… Или, еще лучше, квартиру. В своем доме всегда что-то надо делать, ремонтировать. Они и сами, кажется, хотели бы квартиру», – поделилась Лилия Рафкатовна.

Ринат очень отзывчивый, добрый мальчик, всегда заботится о младших сестрах Фото из личного архива Альфии Халимовой

«Теперь я ему полностью могу доверять»

Одноклассница Рината Гульчачак тоже считает его героем.

«Да, я знаю, что произошло. Ринат поступил по-взрослому, сестер не бросил, не побоялся войти и спасти их. Я думаю, что он герой. Пока ему ничего не писала, подумала, что телефон пока не работает у него. Как одноклассник очень отзывчивый, добрый, если что-то случится, может защитить. После этого случая, конечно, его еще больше стала уважать. Теперь я могу полностью доверять ему. Мы с ним в деревне видимся. Когда они приедут, если увижу на игровой площадке, собираюсь спросить у него, как дела, сказала бы ему: «Ты молодец», но об этом пожаре не стала бы спрашивать, потому что очень страшно… Все же, если бы я оказалась на его месте, тоже не испугалась бы, спасла бы, но не дай бог, конечно…» – говорит Гульчачак.

Подвиг будет отмечен

По словам главы администрации Починок-Кучуковского сельского поселения Риналя Гиниятова, в домах многодетных семей и одиноких людей установлена система пожарного извещения.

«Мы ежегодно обходим такие хозяйства, проверяем исправность, проводим инструктаж. Такие сигнализации устанавливает МЧС. В других домах тоже люди ставят пожарные извещатели.

Отец в семье Халимовых умер в 2019 году. Мама воспитывает детей одна. Дом после пожара не пригоден к проживанию, сейчас семья временно размещена в другом доме. Надеемся, что позже удастся построить новый дом. Если есть желающие помочь, могут это сделать. Односельчане, родные уже начали переводить помощь», – рассказал глава поселения.

Риналь Гиниятов также пообещал, что подвиг 12-летнего героя не останется без достойной оценки.

«Предусмотрено также награждение, должно быть и со стороны МЧС, и районной администрации», – сказал он.

Карта Альфии Халимовой для перевода: 5336 6901 5107 8724 (прикреплена к номеру 8-906-115-49-12).

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