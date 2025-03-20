Бастрыкин настаивает на повторном возбуждении дела о гибели казанца из-за прорыва труб

Глава СК Александр Бастрыкин дал указание повторно возбудить уголовное дело о гибели казанца, который получил многочисленные ожоги и скончался после прорыва труб горячего водоснабжения в квартире.

Напомним, к главе СКР обратилась дочка погибшего. Она выразила несогласие с ходом установления обстоятельств смерти ее отца. По ее словам, до настоящего времени виновные лица наказания не понесли.

По факту смерти казанца ранее было возбуждено дело. Однако прокурор Кировского района Казани Алмаз Сулейманов отменил это постановление. По данным информационного центра СК, дальнейшее обжалование указанного решения результатов не принесло.

В итоге Бастрыкин дал указание повторно возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.