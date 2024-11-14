Бастрыкин потребовал доложить о деле татарстанца, который умер после прорыва горячей воды

В Казани мужчина получил многочисленные ожоги и скончался после прорыва труб горячего водоснабжения в квартире. В результате возбуждено уголовное дело, о результатах расследования доложат Александру Бастрыкину. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

К главе СКР обратилась дочка погибшего. Она выразила несогласие с ходом установления обстоятельств смерти ее отца.

По ее словам, в октябре в квартире казанца по улице Бирюзовой произошел прорыв труб горячего водоснабжения. В результате он получил многочисленные ожоги, от которых скончался на месте. Женщина утверждает, что к трагедии привела халатность сотрудников УК.

Исполнение поручения главы СК поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.