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Бастрыкин потребовал доложить о деле татарстанца, который умер после прорыва горячей воды
В Казани мужчина получил многочисленные ожоги и скончался после прорыва труб горячего водоснабжения в квартире. В результате возбуждено уголовное дело, о результатах расследования доложат Александру Бастрыкину. Об этом сообщает пресс-служба СК России.
К главе СКР обратилась дочка погибшего. Она выразила несогласие с ходом установления обстоятельств смерти ее отца.
По ее словам, в октябре в квартире казанца по улице Бирюзовой произошел прорыв труб горячего водоснабжения. В результате он получил многочисленные ожоги, от которых скончался на месте. Женщина утверждает, что к трагедии привела халатность сотрудников УК.
Исполнение поручения главы СК поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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