news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 14 ноября 2024 15:11

Бастрыкин потребовал доложить о деле татарстанца, который умер после прорыва горячей воды

Скопировать ссылку

В Казани мужчина получил многочисленные ожоги и скончался после прорыва труб горячего водоснабжения в квартире. В результате возбуждено уголовное дело, о результатах расследования доложат Александру Бастрыкину. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

К главе СКР обратилась дочка погибшего. Она выразила несогласие с ходом установления обстоятельств смерти ее отца.

По ее словам, в октябре в квартире казанца по улице Бирюзовой произошел прорыв труб горячего водоснабжения. В результате он получил многочисленные ожоги, от которых скончался на месте. Женщина утверждает, что к трагедии привела халатность сотрудников УК.

Исполнение поручения главы СК поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100