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Бастрыкин поставил на контроль вопрос строительства хостела для мигрантов в Челнах
Председатель СК России Александр Бастрыкин дал ряд поручений по обращению о нарушении прав жителей Набережных Челнов в связи с планируемой организацией хостела для мигрантов. Об этом сообщают в пресс-службе СК России.
Напомним, в конце 2023 года челнинцы обратились в Приемную Председателя СКР с сообщениями о планируемом незаконном размещении хостела для мигрантов в нежилом помещении. Отмечается, что рядом с указанным зданием расположены дошкольное учреждение и детская площадка. Жильцы близлежащих домов не согласны с возможным проживанием в хостеле мигрантов, высказывая опасения за безопасность детей.
После этого в региональном следственном управлении возбудили уголовное дело. Позднее первый заместитель прокурора Челнов отменил данное постановление. Обжалование его решения результата не принесло. В результате следователи начали дополнительную процессуальную проверку.
Бастрыкин дал указание вновь возбудить уголовное дело по этой ситуации и представить доклад о его расследовании. Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
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