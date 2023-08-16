Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за задержки рейсов авиакомпанией Red Wings

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю Западного МСУТ СК России Павлу Выменцу возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings. Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

Как указано в сообщении, с 12 по 14 августа 2023 года российские туристы не могли вылететь из аэропортов в ряде стран. Пассажирам приходилось длительное время находиться в некомфортных условиях и ждать вылета.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что туристы из Екатеринбурга сутки не могут улететь домой из Антальи.

Представители компании объяснили, что данная ситуация была вызвана техническими неполадками на двух самолетах. Пассажиры, ожидавшие отправления, оказались в неприятном положении из-за задержек, что привело к их недовольству.