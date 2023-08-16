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Руc Тат
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Происшествия 16 августа 2023 08:32

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за задержки рейсов авиакомпанией Red Wings

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Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю Западного МСУТ СК России Павлу Выменцу возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings. Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

Как указано в сообщении, с 12 по 14 августа 2023 года российские туристы не могли вылететь из аэропортов в ряде стран. Пассажирам приходилось длительное время находиться в некомфортных условиях и ждать вылета.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что туристы из Екатеринбурга сутки не могут улететь домой из Антальи.

Представители компании объяснили, что данная ситуация была вызвана техническими неполадками на двух самолетах. Пассажиры, ожидавшие отправления, оказались в неприятном положении из-за задержек, что привело к их недовольству.

#авиаперевозки #задержка рейса
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