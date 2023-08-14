Туристы из Екатеринбурга сутки не могут улететь домой из Антальи

Туристы, которые должны были вылететь из Антальи в Екатеринбург еще в субботу, вернулись в номера в отеле. Об этом РИА Новости сообщила одна из туристок.

Задержанный с субботы рейс авиакомпании Red Wings планировалось отправить в 22.30. После этого появилось сообщение о том, что рейс планируется отправить 14 августа в 5.55 утра.

«До сих пор ничего не известно», – рассказала РИА Новости туристка из Екатеринбурга.

Согласно информации на онлайн-табло, вылет рейса WZ3062 планируется на 16.30.