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Туристы из Екатеринбурга сутки не могут улететь домой из Антальи
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Туристы, которые должны были вылететь из Антальи в Екатеринбург еще в субботу, вернулись в номера в отеле. Об этом РИА Новости сообщила одна из туристок.
Задержанный с субботы рейс авиакомпании Red Wings планировалось отправить в 22.30. После этого появилось сообщение о том, что рейс планируется отправить 14 августа в 5.55 утра.
«До сих пор ничего не известно», – рассказала РИА Новости туристка из Екатеринбурга.
Согласно информации на онлайн-табло, вылет рейса WZ3062 планируется на 16.30.
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