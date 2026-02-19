Бастрыкин поручил возбудить дело после обрушения кровли многоэтажки в Казани

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обрушения кровли в многоквартирном доме на Коломенской улице в Казани.

Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел в феврале. Под тяжестью нерасчищенного снега обрушилась кровля. В результате дом остался без отопления, и в квартирах нарушился температурный режим. По словам жильцов, подобная ситуация уже случалась несколько лет назад.

В СУ СК России по Республике Татарстан по данному факту организована процессуальная проверка. Исполняющему обязанности руководителя следкома республики Марселю Дулкарнаеву поручено возбудить уголовное дело и доложить о результатах.

Ранее Рустам Минниханов поручил всем ответственным службам усилить контроль за содержанием крыш. Раис республики отметил, что ситуация под жестким взором прокуратуры и все нарушители получат наказание в соответствии с законом.