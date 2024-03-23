Бастрыкин поручил представить к награде мужчину, обезвредившего террориста в «Крокусе»

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить к ведомственной награде мужчину, самоотверженно обезвредившего одного из террористов в «Крокус Сити Холле», сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, в процессе террористической атаки один из присутствовавших в зале проявил беспримерное мужество. Мужчина, стараясь защитить супругу от стрелявших, набросился на одного из злоумышленников и обезвредил его.

Своими активными и решительными действиями он спас жизни окружавших его в тот момент людей, говорится в сообщении.

Напомним, 22 марта преступники открыли стрельбу по мирным гражданам из автоматов Калашникова в подмосковном «Крокус Сити холле», после чего устроили пожар. По данному факту было возбуждено уголовное дело о терроризме. Террористы были задержаны. На данный момент официально известно о 133 погибших, но число жертв теракта продолжает расти.