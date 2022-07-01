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Ру Тат
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Путешествия и туризм
1 июля 2022  00:36

Башня Тюбетей Tower получила положительное заключение госэкспертизы

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Смотровая башня Тюбетей Tower, которую построят в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», получила положительное заключение госэкспертизы. 

«Проектно-сметную документацию и результаты инженерных изысканий объекта рассмотрели в Управлении государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре», — сообщается на сайте Главгосэкспертизы России. 

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Тюбетей Tower высотой 30 метров построят в Верхнеуслонском районе Татарстана. Объем инвестиций в строительство смотровой башни составит 50 млн рублей.

Национальные проекты реализуются с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина.

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