Башмет нашел утраченные ноты мелодии к «Маугли»: Центр Губайдулиной задумал по ним сюиту

Известный российский дирижер и общественный деятель Юрий Башмет передал Центру современной музыки Софии Губайдулиной в Казани ранее утраченные ноты музыки к мультфильму «Маугли». Об этом в «Татар-информе» на пресс-конференции к 20-летию Центра рассказала его директор Ляйля Гарифуллина.

Мелодии к советским фильмам «Клад» (для Таткино о начале добычи нефти в ТАССР), «Чучело», «Вертикаль» и к мультфильму «Маугли» стали широко узнаваемы и прославили имя Софии Губайдулиной, известного в мире композитора родом из Чистополя, более 20 последних лет проживающей в Германии.

«“Маугли“ – это шедевр. Юрий Абрамович Башмет прислал мне ноты, где-то были они потеряны, вот сейчас они есть у нас в Центре. Мы готовы сделать их сюитой и использовать в концерте в будущем», – сказала Гарифуллина.

Она также отметила необходимость соблюдать авторские права для публичного воспроизведения музыки к мультфильму «Маугли» и констатировала, что в условиях западных санкций «сложно написать и перевести деньги».

«Будем думать, как нам все-таки показать казанскому зрителю эту музыку», – сказала директор Центра современной музыки Софии Губайдулиной.

Концерт к 20-летию Центра пройдет 13 декабря в БКЗ.