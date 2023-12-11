Центр современной музыки Софии Губайдулиной отметит 20-летие большим концертом в БКЗ

В Казани, в Большом концертном зале имени Сайдашева, 13 декабря в 18.30 состоится праздничный концерт в честь 20-летия Центра современной музыки Софии Губайдуллиной. Об этом на предъюбилейной пресс-конференции в «Татар-информе» рассказали начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов и директор Центра современной музыки Софьи Губайдулиной Ляйля Гарифуллина.

Предстоящий двухчасовой музыкальный оркестровый вечер Абзалов назвал из ряда вон выходящим событием, а коллектив – значимой и ключевой единицей в палитре культурной жизни не только Казани, но и зарубежья.

«Оркестр – это знаковые концерты, это знаковое исполнение произведений выдающихся композиторов современности. И самая главная из задач, которые выполняет оркестр, – он является творческой лабораторией для молодых композиторов. Это возможность молодых композиторов заниматься написанием музыкальных произведений и не просто в стол, а имея практическую значимость, выхлоп, реальную концертную практику на ведущих концертных площадках нашей страны – это и Казань, это и Татарстан, это и Москва, и многих других замечательных концертных площадок», – заметил он.

Начальник Управления культуры Казани напомнил, что композитор Софья Губайдуллина (проживает с 1991 года в Германии) является почетным гражданином Казани. Широко известной стала ее музыка к фильма «Чучело», «Вертикаль», «Клад», мультфильму «Маугли». Целевая задача Центра современной музыки ее имени, подчеркнул Абзалов, – пропаганда современного академического музыкального искусства.

«Это про молодых композиторов, про творческую лабораторию наряду с выдающимися композиторами современности, которым является София Асгатовна Губайдуллина», – подчеркнул Азат Абзалов.

Оркестр Центра составляют в основном выпускники Казанской консерватории в возрасте в среднем до 40 лет, есть и студенты. Музыкантов-корифеев, которые играют в оркестре с первых его дней, около семи, рассказала Ляйля Гарифуллина.

«За 20 лет оркестр окреп, повзрослел. Молодой, перспективный, свежий, яркий и очень талантливый коллектив. Исполнительский диапазон нашего оркестра уникален. Меняется время, меняются люди, меняются наши слушатели, меняется музыка, направления, вкусы, мы как концертное учреждение должны тоже меняться и воспитывать нашу публику, с одной стороны, а с другой стороны слышать их потребности – какую музыку они хотят сегодня слушать и слышать»

В первую очередь в концертах Оркестра Центра современной музыки Софии Губайдуллиной, подчеркнула директор Центра, всегда звучат произведения самой Софии Губайдулиной. Но коллектив исполняет и произведения молодых современников, например Эльмира Низамова, Миляуши Хайруллиной, Алсу Сунгатуллиной и т.д..

«Происходит смена поколений: это очень перспективные, талантливые, плодовитые композиторы. А в этом году в наш оркестр пришел новый дирижер Дмитрий Железнов. Он известен как дирижер капеллы мальчиков – человек-оркестр. Он прекрасно справляется, получается замечательный синтез: наши концерты обогатились не только инструментальной музыкой, но и хоровой. Во всех наших концертах теперь участвует хор мальчиков, а это большие возможности исполнения. Мы не только камерную музыку исполняем, мы можем исполнять и духовную музыку, мы можем исполнять и оратории, нам подвластны крупные сочинения», – рассказала Ляйля Гарифуллина.

Билеты на юбилейный концерт Оркестра Центра современной музыки имени Губайдуллиной раскуплены полностью, с гордостью резюмировала она.