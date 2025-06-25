Владимир Машков объяснил, почему премия «Золотая маска» переехала в Казань

Фото: © «Татар-информ» / Михаил Захаров

Народный артист России, председатель Союза театральных деятелей РФ, худрук театра Олега Табакова и театра «Современник» Владимир Машков сегодня принял участие в открытии выставки «Театр начинается с афиши» в Казани в Национальной библиотеке Татарстана и прокомментировал журналистам, почему церемония вручения Российской национальной театральной премии «Золотая маска» в этом году из Москвы переехала в Казань.

«Для меня это было очень эмоциональным и чувственным решением. В России 660 государственных театров. Наверное, в два раза больше ещё частных. Россия – абсолютно театральная страна. Когда появляется новый театр – это огромное событие, особенно в такое непростое время, переломное. Меня поразил театр и поразило то, что все – Министерство культуры республики, Раис и мэр – с таким уважениям относятся к театральному искусству и служителям Мельпомены. Мне очень хотелось, чтобы это новейшее здание с такими уникальными сценами увидела вся театральная Россия», – сказал Машков.

Фото: © «Татар-информ» / Михаил Захаров

Впервые на экскурсии в строящемся здании театра имени Камала Машков побывал год назад, во время гастролей Театра Олега Табакова в Казани. Вручение премии «Золотая маска» на региональной площадке, признал он – случай исключительный: прежде лишь однажды «Золотую маску» вручали за пределами Москвы, переместив церемонию в Санкт-Петербург.

Однако Владимир Машков не исключил, что потенциально церемонии вручения премии в дальнейшем могли бы проходить и в других регионах.

Фото: © «Татар-информ» / Михаил Захаров

«Хотелось бы, чтобы "Золотая маска" побывала в тех регионах, где также бережно, как в Татарстане, относятся к театру. Если это произойдет и будут предложения, а они, кстати уже есть от других регионов… Но это непросто. Сложная логистика. Нужно привести огромное количество людей, расселить их и т.д.», – сказал Машков.

Напомним, открытием выставки «Театр начинается с афиши» сегодня в Казани стартовали Дни «Золотой маски». Образовательная программа премии включает также мастер-классы, лекции и встречи с театральными деятелями. Посетить их можно бесплатно, по онлайн-регистрации. Сама 31-я церемония вручения Российской национальной театральной премии «Золотая маска» будет проходить в Казани 26 июня – в новом здании театра имени Камала