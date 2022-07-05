Баскетболистка Грайнер написала письмо Байдену из подмосковного СИЗО

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, задержанная в российском аэропорту за попытку вывезти наркотические вещества, написала письмо президенту США Джо Байдену. Спортсменка просит главу государства поспособствовать своему освобождению.

Сейчас Грайнер содержится в подмосковном СИЗО до начала судебного заседания по уголовному делу.

«Сидя здесь, в российской тюрьме, наедине со своими мыслями и без защиты жены, семьи, друзей, без олимпийской формы и каких-либо достижений, я боюсь, что могу остаться здесь навсегда. 4 июля наша семья обычно чествует тех, кто боролся за нашу свободу и независимость, в том числе моего отца, являющегося ветераном войны во Вьетнаме. Мне очень больно думать о том, как я обычно отмечаю этот день, потому что в этом году свобода для меня – это нечто иное.

Я понимаю, что у вас много своих проблем, но не забывайте обо мне и других американских заключённых. Пожалуйста, сделайте всё, чтобы вернуть нас домой. Я голосовала впервые в 2020 году, и мой голос был за вас. Я верю в вас. Мне нужно много всего хорошего сделать на свободе, которую вы можете помочь мне вернуть. Я скучаю по жене! Я скучаю по семье! Я скучаю по своим партнёрам по команде! Мне очень больно видеть их страдания. Я благодарна вам за всё, что вы можете сделать сейчас, чтобы вернуть меня домой», — текст письма приводят американские СМИ.

Напомним, что наркотики у американской спортсменки обнаружили в московском аэропорту Шереметьево в феврале 2022 года. Прошлый сезон 31-летняя Грайнер провела в команде УГМК из Екатеринбурга.

Ранее американский журналист призвал в ответ арестовать звезду НХЛ Александра Овечкина.