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Спорт
30 июня 2022  16:53
Артур Халилуллов

В США призвали арестовать Александра Овечкина

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Арестовать звезду НХЛ российского хоккеиста Александра Овечкина на территории США предложил журналист Кит Олберманн.

С таким предложением он выступил в соцсетях на фоне задержания баскетболистки Бриттни Грайнер на территории РФ по обвинению в контрабанде наркотиков.

«Простое решение. Арестуйте Овечкина», — написал журналист.

Напомним, что наркотики у американской спортсменки обнаружили в московском аэропорту Шереметьево в феврале 2022 года. Прошлый сезон 31-летняя Грайнер провела в команде УГМК из Екатеринбурга.

Александр Овечкин проводит свой отпуск в России, где успел сыграть в выставочных футбольных матчах и сегодня выступил на прощальной игре другого известного российского хоккеиста Александра Семина.

#Александр Овечкин #НХЛ #хоккей #санкции США
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