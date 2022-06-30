В США призвали арестовать Александра Овечкина
Арестовать звезду НХЛ российского хоккеиста Александра Овечкина на территории США предложил журналист Кит Олберманн.
С таким предложением он выступил в соцсетях на фоне задержания баскетболистки Бриттни Грайнер на территории РФ по обвинению в контрабанде наркотиков.
«Простое решение. Арестуйте Овечкина», — написал журналист.
Напомним, что наркотики у американской спортсменки обнаружили в московском аэропорту Шереметьево в феврале 2022 года. Прошлый сезон 31-летняя Грайнер провела в команде УГМК из Екатеринбурга.
Александр Овечкин проводит свой отпуск в России, где успел сыграть в выставочных футбольных матчах и сегодня выступил на прощальной игре другого известного российского хоккеиста Александра Семина.