Баширов: легитимность выборов подтверждают процедуры и работа наблюдателей

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Легитимность выборов в России должна подтверждаться соблюдением процедур и работой международных наблюдателей, сказал политтехнолог, профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов на пресс-конференции в Едином информационном центре в Казани.

«Я бы хотел сделать акцент на самом главном – это легитимность этих выборов. Легитимность, которая требует подтверждения как процедурно, так и в форме отчетов тех наблюдателей, которые за ними следят», – сказал Баширов.

По его словам, в России на выборах работают более 1,1 тыс. международных наблюдателей из 133 стран. Они посещают избирательные участки, следят за организацией голосования и в дальнейшем будут наблюдать за подсчетом голосов. По итогам работы наблюдатели готовят отчеты для парламентов и органов исполнительной власти своих стран.

Ранее председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев сообщил, что международные наблюдатели от миссии стран СНГ сегодня посещают муниципальные районы республики: знакомятся с работой избирательных комиссий и общаются с избирателями. В завершение дня они посетят избирательные участки в Казани.

Баширов также назвал явку одним из показателей, который, по его мнению, имеет значение для оценки легитимности выборов. Он отметил, что по последним данным явка на думских выборах в России составила 45%.