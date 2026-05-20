Барзыкин: Российские туристы ощутят снижение курса доллара при зарубежных поездках

Снижение курса доллара может положительно повлиять на выездной туризм и сделать зарубежные поездки для россиян немного доступнее. Об этом «Татар-информу» сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«На самом деле это одна из составляющих, влияющих на формирование выездного потока. За первый квартал у нас выезжало +19% по сравнению с прошлым годом», – сказал он.

По словам эксперта, после кризиса на Ближнем Востоке ситуация постепенно выравнивается. Среди наиболее популярных направлений он назвал Египет, Турцию, Китай и Вьетнам.

«Конечно, валютный курс влияет, но необходимы полетные программы прежде всего, то есть на чем долететь. Это тоже очень важно», – отметил Барзыкин.

Он также обратил внимание на рост туристического потока в страны СНГ благодаря транспортной доступности.

«Они ближе: можно не лететь, а ехать на поезде, на электричке. Эти направления до 40% от объема [турпотока из России] занимают. Это Беларусь, Абхазия, Казахстан, Узбекистан», – пояснил вице-президент Российского союза туриндустрии.

Он ответил на вопрос о том, почувствуют ли туристы удешевление доллара на практике.

«Все равно становится чуть дешевле, потому что происходит конвертация. Считают в рублях, но платят-то в долларах. Поэтому конвертация на более выгодных условиях происходит. Поэтому да, это один из импульсов», – заключил он.

Сегодня курс доллара на межбанковском рынке в моменте упал до 69,92 рубля впервые с 6 декабря 2023 года. Об этом свидетельствуют данные рынка Forex.

