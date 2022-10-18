Банкротство «Гемонта» встало на паузу: суд вновь отложил рассмотрение заявления

«Есть информация, что в Стамбуле не находился…»

Арбитражный суд Татарстана вновь попытался рассмотреть обоснованность заявления российской «дочки» турецкой Gemont - компании «Гемонт», о банкротстве. О своей несостоятельности строитель «этиленника» для «Нижнекамскнефтехима» заявил сам 14 июля. Согласно материалам арбитража, долги компании превышают 18,6 млрд рублей.

В середине сентября дело было отложено в связи с жалобой кредитора. Сбербанк посчитал, что татарстанский арбитраж был не вправе принимать заявление о банкротстве многолетнего партнера группы «ТАИФ», возводившего установки на производственных объектах холдинга. Однако, Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд оставил жалобу банка без удовлетворения: все было сделано правильно. Тем не менее представитель Сбербанка Тимур Сафин сегодня в суде заявил о том, что апелляционный суд фактически не дал оценку их доводам.

Он вновь подтвердил свою позицию. Так, по его словам, заявление о банкротстве подписано представителем «Гемонта» Айваром Маликовым на основании доверенности от 2 августа 2022 года, которая была выдана новым генеральным директором «Гемонта» Ильей Харлановым. При этом в подтверждение полномочий гендиректора представлено решение единственного участника ООО «Гемонт» от 29 июня, которое «вопреки требованиям законодательства не было удостоверено нотариально».

Как выяснилось, Сафина не устроили доводы юристов «Гемонта», которые ссылались на то, что согласно уставу компании (в частности, пункту 5.1.) в этом нет необходимости. Но юрист банка подчеркнул, что в упомянутом пункте говорится о том, что не требуется нотариальное удостоверение подписи единственного участника. В то время как нотариальное удостоверение решения органа управления юрлица и свидетельство подлинности подписи на документе это разные нотариальные действия.

Представитель кредитора пояснил: «Нотариальное удостоверение подписи подтверждает, что она сделана определенным лицом, но не удостоверяет этот факт на документе. А вот уже при удостоверении решения органа управления юрлица нотариус не только присутствует при принятии решения, но и удостоверяет полномочия лица на принятие этого решения, а также учредительные документы». Иначе говоря, по его мнению, намереваясь избрать нового гендиректора, «Гемонт» все-таки был обязан нотариально удостоверить это решение. Кроме того, представитель Сбербанка заявил, что ставит под сомнение действительность самого решения. Он объяснил почему.

«Первое – это то, что документ составлен на русском языке. Полагаем, что участник общества русским языком не владеет. И второй момент: что 29 июня по нашему мнению, исходя из сообщений СМИ, учредитель находился не в Стамбуле, как это указано в решении, а на территории РФ», – сообщил он. По-видимому, он имел в виду сообщение в прессе о том, что владелец «Гемонта» Садык Акман в это время якобы нанес лично визит в Нижнекамск, пытаясь уладить вопрос с СИБУРом, который расторг с компанией контракт на строительство «этиленника» для «Нижнекамскнефтехима».

Сафин также заметил, что доверенность, которая выдана от имени директора, не позволяет «выявить его истинные мотивы о порядке представления интересов общества». «Там используется как союз и, так и союз или, из чего нельзя определить, должны ли представители действовать совместно, либо раздельно», – добавил он.

Перехватить контроль над процедурой

В свою очередь, представитель «Гемонта» Айвар Маликов заявил прямо противоположное: «Мы придерживаемся позиции, что суд апелляционной инстанции дал определенные выводы».

В подтверждение он их даже процитировал: «Суд первой инстанции обоснованно принял заявление должника о признании ООО «Гемонт» банкротом. Уполномоченным лицом должника как в устной, так и в письменной форме может быть сделано одобрение ранее совершенного процессуального действия. А именно: заявление о признании ООО «Гемонт» банкротом, имеющим право на его подачу».

Юрист «Гемонта» также подчеркнул, что «как раз-таки для этих целей в самом заявлении о банкротстве есть решение единственного участника общества ООО «Гемонт» Садыка Акмана обратиться в Арбитражный суд с заявлением о собственном банкротстве». Решение датировано 13 июля. И нарушений, имеющих основание для отмены, апелляционным судом не установлено.

Маликов также обратил внимание суда на то, что апелляционный суд признал как его доверенность, так и коллеги: «То есть он признавал, что эта доверенность действительная, директор нас уполномочил на эти действия». Не указали как на изъян на отсутствие нотариального удостоверения ни налоговая, ни нотариус, подававший заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ. «Все это в совокупности говорит о том, что положения устава не нарушены», - подытожил юрист.

Он напомнил, что должник обратился с заявлением о собственном банкротстве в период действия моратория. «Сейчас надеемся на то, что по нашему заявлению будет введена процедура наблюдения», – сказал Маликов. Он подчеркнул, что «должник большой и у него очень много сложных вопросов».Что же касается подозрений кредитора, он, по его мнению, просто «пытается перехватить контроль над процедурой [банкротства]».

Тем не менее судья Татьяна Кузнецова поинтересовалась, есть ли необходимость оставлять «Гемонту» время для того, чтобы его юристы решили вопрос с нотариальным удостоверением решения единственного участника? Маликов заметил, что «это, скорее, будет не нотариальное, а консульское удостоверение». Но тут же засомневался как можно удостоверить решение участника задним числом. «Уполномоченное лицо в любое время вправе удостоверить. Выдать новую доверенность», – дала подсказку судья, которую интересовал один вопрос: есть ли такая возможность?

Юрист «Гемонта» обрисовал ситуацию: упомянутый ранее участник компании находится в Турции «и с высокой долей вероятности в Россию приезжать не будет». Получение же консульской легализации, насколько ему известно, это очередь порядка двух месяцев. Плюс, сообщил выступающий, с 1 октября в «Гемонте», который хочет признать себя банкротом, уже новый гендиректор. Его имя он не назвал.

Маликов попытался предложить другой вариант решения проблемы: «Со стороны других участников процесса не было заявлений о фальсификации. Пусть кто-то из сторон заявит и мы представим оригинал [решения участника].

Но Татьяна Кузнецова была непреклонна: «Нет. Мне нужен конкретный ответ». Представитель «Гемонта» согласился попытаться сделать так, как было предложено изначально, но не исключил того, что в следующий раз придет без результата: «Такое тоже возможно», либо будет консульское заверение (новый директор и новая доверенность), «но вопрос в сроках». Судья отложила рассмотрение дела до 15 ноября.

Как ранее рассказывал «Татар-информ», кредиторы «Гемонта» настаивают на его упрощенном банкротстве. До 11 августа заявление российской «дочки» турецкой Gemont оставалось без движения, так как было подано лицом, не имеющим полномочий на ведение дел о банкротстве. Дело в том, что к заявлению была приложена доверенность от 30 мая на имя подписавшего его Айвара Маликова, выданная генеральным директором ООО «Гемонт» Четин Хайдар Керим. Но в ней не было прямого указания на то, что она дает право на подписание заявления о несостоятельности.

Затем необходимые документы поступили. В том числе доверенность от 2 августа, выданная все тому же Маликову гендиректором ООО «Гемонт» Ильей Харлановым и на этот раз она наделяла необходимыми полномочиями. Вместе с тем, к ней было приложено решение единственного участника общества от 29 июня о назначении Харланова гендиректором «Гемонта», из-за которой теперь и разгорелся спор в суде.

Кроме того, 16 августа о банкротстве «Гемонта» заявил Сбербанк. Он просил признать компанию несостоятельной по упрощенной процедуре – минуя наблюдение, как отсутствующего должника. Тогда суд решил, что, если одно дело о банкротстве уже возбуждено и еще не завершено, второе не может быть открыто. Сбербанк вступил в существующее дело о банкротстве, но подал апелляцию на определение первой инстанции, в соответствии с которым заявление «Гемонта» о своем банкротстве все-таки было принято к производству.

В свою очередь представитель «Гемонта» возразил против представленной кандидатуры арбитражного управляющего – Артура Миллера. По его словам, он является арбитражным управляющим компании «Татнефть-НК-Ойл», 20% долей которой принадлежит «Нижнекамскнефтехиму» (НКНХ), и он, «скорее всего, будет крупным кредитором "Гемонта"».

Представитель должника напомнил, что между НКНХ и турецкой компанией был заключен крупный договор строительного подряда почти на 600 млн долларов. И засомневался в том, что «Миллер будет осуществлять свои полномочия как независимое лицо, которым он должен быть в силу закона». Он предложил направить запрос в ту же саморегулируемую организацию по поводу другой кандидатуры. Сегодня к рассмотрению этих вопросов так и не приступили, хотя и в зале суда присутствовали как представители упомянутой СРО, так и самого Артура Миллера.

Масштабная забастовка и обыски в рамках уголовного дела

Напомним, что в марте этого года рабочие, задействованные в строительстве этиленового завода ЭП-600, устроили масштабную забастовку, требуя проиндексировать зарплату. Ее турецким рабочим выплачивали в рублях и из-за резкого скачка курса доллара с учетом конвертации, их доход существенно снизился. Чтобы прекратить восстание, до конца того же дня зарплату обещали пересчитать и выплатить разницу.

Спустя несколько недель в офисе «Гемонта» прошли обыски в рамках уголовного дела, возбужденного в связи с уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере. Компания «Гемонт» – многолетний партнер группы «ТАИФ», возводивший установки на производственных объектах холдинга. В конце прошлого года группа продала нефтехимические активы СИБУРу. В июле этого года СИБУР решил расторгнуть контракт с «Гемонтом» как генподрядчиком строительства комплекса ЭП-600.

«Причиной расторжения контракта с организацией стало критическое финансовое состояние, в частности отсутствие возможности осуществлять операционную деятельность по проекту. Как мы ранее отмечали, несмотря на исполнение всех финансовых обязательств со стороны заказчика проекта ЭП-600 компания “Гемонт” сформировала значительный долг перед контрагентами, налоговой службой. “Нижнекамскнефтехим” обеспечил финансирование полного погашения задолженности “Гемонтом” перед своим строительным персоналом, а также принял участие в организации рейсов домой для граждан Турции, желавших вернуться в страну. Благодаря этому домой вернулись около 4 тыс. сотрудников», – сообщали «Татар-информу» в компании «Нижнекамскнефтехим».

А в конце сентября стало известно о том, что полиция Нижнекамска объявила в розыск экс-гендиректора «Гемонта» Акташа Мухиттина. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, компания недоплатила в госбюджет более 1 млрд рублей.