Кредиторы «Гемонта», строившего «этиленник» на НКНХ, настаивают на упрощенном банкротстве

Арбитражный суд Татарстана отложил рассмотрение дела о банкротстве компании «Гемонт» – российской «дочки» турецкой Gemont, на 17 октября, передал корреспондент «Татар-информа» с заседания.

Заявление о признании банкротом в суд подала сама компания «Гемонт» 14 июля. Согласно материалам арбитража, долги компании превышают 18,6 млрд рублей.

До 11 августа заявление оставалось без движения, так как было подано лицом, не имеющим полномочий на ведение дел о банкротстве.

Вместе с тем, 16 августа о банкротстве «Гемонта» заявил Сбербанк. Он просил признать компанию несостоятельной по упрощенной процедуре – минуя наблюдение, как отсутствующего должника. Тогда суд решил, что, если одно дело о банкротстве уже возбуждено и еще не завершено, второе не может быть открыто.

Сбербанк вступил в существующее дело о банкротстве, однако 12 августа подал апелляцию на определение первой инстанции, в соответствуии с которым заявление «Гемонта» о своем банкротстве все-таки было принято к производству. Рассмотрение по этому делу назначено на 29 сентября.

Сегодня на заседании Арбитражного суда РТ представитель Сбербанка вновь подтвердил позицию кредитной организации. Он просил оставить заявление «Гемонта» без рассмотрения в виду того, что полномочия представителя, подписавшего его, «не удостоверены должным образом». Также банк возражает против введения процедуры наблюдения, так как полагает, что есть основания для введения процедуры банкротства отсутствующего должника.

В свою очередь представитель «Гемонта» возразил против представленной кандидатуры арбитражного управляющего – Артура Миллера. По его словам, он является арбитражным управляющим компании «Татнефть-Нижнекамскнефтехим­-Ойл», 20% долей которой принадлежит «Нижнекамскнефтехиму» (НКНХ), и он, «скорее всего, будет крупным кредитором "Гемонта"».

Представитель должника напомнил, что между НКНХ и турецкой компанией был заключен крупный договор строительного подряда почти на 600 млн долларов.

«В любом случае, это будет крупная сумма требований, – полагает представитель "Гемонта". – Мы убеждены в том, что Артур Миллер не будет осуществлять свои полномочия как независимое лицо, которым он должен быть в силу закона».

Он предложил направить запрос в ту же саморегулируемую организацию по поводу другой кандидатуры. Все эти вопросы будут рассмотрены уже на следующем заседании.

Напомним, что в марте этого года рабочие, задействованные в строительстве этиленового завода ЭП-600, устроили масштабную забастовку, требуя проиндексировать зарплату. Ее турецким рабочим выплачивали в рублях и из-за резкого скачка курса доллара с учетом конвертации, их доход существенно снизился. Чтобы прекратить восстание, до конца того же дня зарплату обещали пересчитать и выплатить разницу.

Спустя несколько недель в офисе «Гемонта» прошли обыски в рамках уголовного дела, возбужденного в связи с уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере.

Компания «Гемонт» – многолетний партнер группы «ТАИФ», возводивший установки на производственных объектах холдинга. В конце прошлого года группа продала нефтехимические активы СИБУРу.

В июле этого года СИБУР решил расторгнуть контракт с «Гемонтом» как генподрядчиком строительства комплекса ЭП-600.

«Причиной расторжения контракта с организацией стало критическое финансовое состояние, в частности отсутствие возможности осуществлять операционную деятельность по проекту. Как мы ранее отмечали, несмотря на исполнение всех финансовых обязательств со стороны заказчика проекта ЭП-600 компания «Гемонт» сформировала значительный долг перед контрагентами, налоговой службой. “Нижнекамскнефтехим” обеспечил финансирование полного погашения задолженности “Гемонтом” перед своим строительным персоналом, а также принял участие в организации рейсов домой для граждан Турции, желавших вернуться в страну», – сообщили «Татар-информу» в СИБУРе.