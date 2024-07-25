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Банки стран Центральной Азии начали чаще отказывать в платежах бизнесу из РФ
В июле доля отказов в платежах через банки четырех стран Центральной Азии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, увеличилась до 30%. Средний срок проведения платежей с этими государствами вырос до двух недель (примерно на 15% по сравнению с июнем). Это следует из обзора, который подготовили транспортные компании ПЭК, Digital ВЭД, GTL и Logita Trade, сообщает РБК.
Финансовый директор ПЭК Роман Ромашевский предположил, что эти проблемы связаны с ужесточением комплаенса банков — они запрашивают всё больше дополнительных документов и пояснений. Проблемы усилились во II квартале 2024 года и возникают при платежах национальными валютами, уточнил он.
«Из-за того что подходы не унифицированы, а четкие алгоритмы отсутствуют, финансовая организация может принять любое решение о возможности проведения платежа — без подробного пояснения причин», — заметил собеседник издания.
При этом в одном и том же банке оплата небольшой партии товаров может пройти успешно, а операция на более крупную сумму — оказаться аннулированной, констатировала в свою очередь генеральный директор Logita Trade Татьяна Алексеева. Ситуация с платежами начала ухудшаться в июне после введения рестрикций против Московской биржи и других российских компаний, добавила она.
По оценке основательницы Digital ВЭД Анны Фомичевой, «больше всего проблем возникает при оплате товаров через банки Средней Азии в другие страны, в том числе Китай».
Наличие проблем с банками дружественных юрисдикций подтвердил и заместитель председателя совета Торгово-промышленной палаты по финансово-промышленной и инвестиционной политике Роман Прохоров. По его словам, сейчас они усиливаются из-за роста опасений вторичных санкций со стороны Соединенных Штатов.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что цифровой банк из ОАЭ перестал принимать переводы в дирхамах из РФ.
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