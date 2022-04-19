Правительство обяжет российские банки сообщать полную стоимость ипотеки

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Российские банки должны будут предоставлять клиентам полную информацию о стоимости ипотечного кредита, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Согласно новым требованиям кабмина, заемщику будут заранее сообщать всю сумму с учетом страховок и других дополнительных услуг.

«Принято еще одно решение, которое направлено на раскрытие информации о полной стоимости ипотечного кредита. Зачастую банки не включают в нее страховку, но заемщик такие расходы все равно несет», – отметил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, раскрытие информации обо всех платных услугах покажет гражданам реальную стоимость кредита, поможет оценить все расходы и обратиться туда, где им предложат самые выгодные условия. В связи с этим банкам придется приложить усилия, чтобы привлечь заемщиков и быть конкурентоспособными.

Глава Кабмина напомнил, что в условиях санкций правительство прорабатывает не только меры поддержки для бизнеса, но и для простых граждан.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать ограничения против России. Позднее Путин подписал указы о применении специальных экономических антикризисных мер.