Банк России объяснил, почему в Татарстане замедлилась годовая инфляция

Годовая инфляция в Татарстане в июле замедлилась до 15,2%, благодаря росту поставок товаров из-за рубежа и увеличению предложения на внутреннем рынке из-за экспортных ограничений, сообщила пресс-служба Отделения Банка России – Национального банка по РТ.

Цены на фрукты и овощи по некоторым позициям, среди которых виноград, капуста и картофель, в июле этого года подешевели. Кроме того, замедлился рост цен на апельсины, бананы и груши.

Расширение предложения на внутреннем рынке из-за экспортных ограничений усилило годовое снижение цен на пиломатериалы и бензин. Из-за подешевевшей древесины также замедлился рост цен на мебель.

Инфографика предоставлена Национальным банком по РТ

Тарифы ЖКХ в этом году, напротив, проиндексированы в большем размере, чем в предыдущем, что вызвало ускоренный рост цен на жилищно-коммунальные услуги. Специалисты Нацбанка также отмечают подорожание отдыха в Турции из-за снижения количества доступных направлений зарубежного туризма. Кроме того, в Татарстане подорожали услуги связи из-за увеличения затрат операторов, о чем ранее писал «Татар-информ».

Инфляция в 2022 году по расчетам Банка России составит 12–15%, в следующем году ожидается снижение годовой инфляции до 5–7%, а в 2024 году она вернется к целевому показателю — 4%.