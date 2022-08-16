В Татарстане подорожали услуги связи из-за увеличения затрат операторов

Годовая инфляция в Татарстане в июле составила 15,2% – это ниже, чем в Приволжском федеральном округе (15,5%), но выше, чем в России в целом (15,1%), сообщила пресс-служба Национального банка по РТ.

Рост цен на продукты питания в Татарстане замедлился до 19% после 19,9% в июне. В основном повлияло увеличение предложения овощей и фруктов. Меньшими, чем месяцем ранее, темпами росли цены на апельсины, бананы, груши, виноград картофель и капусту.

Темп прироста цен на непродовольственные товары в июле снизился до 14,6% после 17% в июне. Здесь также ключевой фактор – увеличение предложения ряда товаров и охлаждение спроса после весеннего всплеска.

Цены на услуги ускорились с 10,1% в июне до 11,4% в июле. В частности, на фоне роста затрат операторов на телекоммуникационное оборудование, необходимое для модернизации сетей и поддержание их работоспособности, из-за сохраняющихся проблем с международной логистикой, продолжил увеличиваться темп прироста цен на услуги связи – год к году они подорожали на 14,3%.