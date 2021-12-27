Банк России не планирует вести тотальный контроль за операциями физлиц

Банк России не планирует вводить новую отчетность для кредитных организаций для контроля за операциями физических лиц, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ЦБ.

«Проводимая Банком России и кредитными организациями работа не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц и направлена на выявление отдельных зон риска, связанных с использованием оформленных на подставных физических лиц платежных карт и кошельков криптовалютными обменниками, онлайн-казино и недобросовестными участниками финансового рынка для расчетов с российскими гражданами. Также эта работа не затронет субъекты малого бизнеса», - сообщили в банке.

В настоящее время Банк России консультируется с отдельными кредитными организациями по вопросам противодействия платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид.

«Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p-платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров. То есть речь идет о злоупотреблениях -- огромных суммах за считанные часы в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные расчеты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а очевидная попытка проведения нелегальных операций», – отметили в ЦБ.

У отдельных кредитных организаций (в случае выявления рисков на основе имеющихся в Банке России данных и отчетности) могут быть запрошены обезличенные реестры тех переводов физических лиц, которые соответствуют определенным критериям. «При этом информация, идентифицирующая физических лиц, запрашиваться не будет», - подчеркнули в Банке России.

Ранее издание РБК сообщило, что Банк России разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. Из нее следует, что ЦБ будет запрашивать информацию обо всех p2p-транзакциях (от физлица физлицу), в том числе персональные данные отправителей и получателей средств.