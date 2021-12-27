С 2022 года Центробанк будет отслеживать денежные переводы между физическими лицами

С 2022 года Банк России будет запрашивать у финансовых организаций данные по всем денежным переводам между физическими лицами. Об этом сообщает РБК.

Личная информация отправителей и получателей также будет интересовать банк.

«Банк России разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. Из нее следует, что ЦБ будет запрашивать информацию обо всех p2p-транзакциях (от физлица физлицу), в том числе персональные данные отправителей и получателей средств», — уточняет издание.

Банк России начнет риск-ориентированный мониторинг p2p-переводов с января 2022 года, рассказал РБК зампред правления «Совкомбанка» Олег Машталяр.

Представитель Центрального Банка также добавил, что это делается для того, чтобы оптимизировать представление данных банками и получения информации о платежных услугах. На основе этих данных будут анализировать рынок по стране в целом и в территориальном разрезе.

Как информирует издание, отчет будет включать данные о входящих и исходящих денежных переводах между физлицами с карты на карту, со счета на счет, с электронного кошелька на электронный кошелек, с карты на кошелек и обратно, в также переводы физического лица между собственными счетами в рамках одной кредитной организации, переводы через системы денежных переводов.

В сообщении уточняется, что перечисление денежных средств на депозитные счета, счета для погашения кредитов, брокерские/инвестиционные счета, комиссии кредитных организаций за обслуживание, а также переводы в пользу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к p2p-операциям не относятся.

Данные о денежных переводах Центробанк будет собирать для того, чтобы бороться с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, которые принимают оплату на личные карты.