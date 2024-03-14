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Банк России назвал ожидаемый размер средней ключевой ставки на три года
В ближайшие три года размер средней ключевой ставки в России составит около 10%. Такими ожиданиями на коммуникационной сессии ЦБ и бизнеса в Новосибирске поделился замдиректора департамента денежно-кредитной политики регулятора Андрей Гангам.
«В ближайшие три года средняя ключевая ставка — это не 16% [как сейчас], это около 10%, даже меньше», — приводит его слова ТАСС.
Специалист отметил, что показатель рассчитан с учетом финансирования на длительный период, в том числе инвестиций и расширения производств.
Он добавил, что текущий размер ключевой ставки — 16% — позволяет довольно быстро справляться с инфляционным давлением. В перспективе это даст возможность понизить планку.
Ранее ЦБ рассказал, когда в России стоит ожидать пика годовой инфляции.
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