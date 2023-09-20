Банк из Татарстана стал первым участником эксперимента по партнерскому финансированию

Первой организацией в реестре участников эксперимента по партнерскому финансированию, который ведет Банк России, стал татарстанский банк «Ак Барс». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Эксперимент по партнерскому финансированию стартовал 1 сентября 2023 года и продлится два года – по 1 сентября 2025 года. Пилот реализуется на территории четырех регионов – в Татарстане, Башкортостане, Чечне и Дагестане.

Предполагается, что по итогам экспериментального периода будет оценена заинтересованность участников рынка в новых финансовых инструментах. Кроме того, появится возможность расширить доступность услуг для российских граждан, малого и среднего бизнеса.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что закон об исламском банкинге принят Госдумой 19 июля текущего года. Почему мусульманам пришлось ждать документ около 16 лет, какие услуги смогут оказывать банки по шариату и почему закон оказался важен в условиях санкций Запада – читайте в материале «Татар-информа» Деньги подвели под шариат: для чего в России узаконили исламский банкинг?