Банк Англии о решениях Трасс: Страну от финансового Армагеддона отделяло несколько часов

Великобританию от финансового Армагеддона отделяло несколько часов после решений, принятых экс-премьером Лиз Трасс. Об этом в эфире Channel 4 рассказал глава Банка Англии Эндрю Бейли, передает ТАСС.

«Мы, безусловно, достигли точки, когда рынки были очень нестабильными, а это были основные рынки, это рынок государственных облигаций, который во многих аспектах самый ключевой из всех», – заявил Бейли.

Под его руководством банк начал активно скупать гособлигации, потратив на эти цели 19,3 млрд фунтов (21,5 млрд долларов по курсу на настоящий момент).

На вопрос, сколько оставалось до возможного масштабного обвала рынка, глава банка заявил: «В тот момент, когда мы вмешались, могу сказать вам, что мы получали сообщения от рынка, что речь шла о часах».

В конце сентября Правительство Лиз Трасс представило план масштабного снижения налогов. Рынки акций и облигаций страны крайне болезненно отреагировали на программу, курс фунта опускался до рекордно низкой отметки, почти сравнявшись с долларом. В результате Премьеру пришлось почти полностью отказаться от своих инициатив и уволить главу Минфина Квази Квартенга. Однако в итоге на фоне недовольства со стороны коллег по Консервативной партии Трасс вынуждена была подать в отставку.