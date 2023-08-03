Баллада о нефтянике и школа иллюстраторов: Альметьевск ждет Летний книжный фестиваль

В Альметьевске 5-6 августа состоится Летний книжный фестиваль. Мероприятие организовано по аналогии с Летним книжным фестивалем в Казани, который уже стал традиционным для столицы РТ. В Альметьевске его организует казанский Центр современной культуры «Смена» совместно с благотворительным фондом «Татнефть». Все мероприятия фестиваля, подчеркивают организаторы, бесплатны для посетителей.

«Летний книжный фестиваль в Альметьевске мы проводим в первый раз. И за пределы Казани вообще этот наш проект выезжает впервые. В Альметьевск приедут казанские художницы Лилия Косолапова и Гузель Гарипова, которые в течение четырех дней будут гулять по городу, знакомиться с его историями, чтобы нарисовать графический репортаж об Альметьевске и его жителях. Также в дни фестиваля художницы проведут мастер-классы для иллюстраторов, художников и просто неравнодушных к творчеству жителей города. Итогом резиденции станет серия графических историй об Альметьевске, которые мы опубликуем после фестиваля», – рассказала «Татар-информу» PR-специалист Центра современной культуры «Смена» Анна Ставниченко.

Фестиваль станет завершением другого большого проекта в Альметьевске – этнокультурного праздника «Каракуз». Для его гостей будут организованы книжная ярмарка с участием лучших независимых издательств со всей России, лекции, дискуссии и презентации книг, культурная программа, Школа культурного менеджмента для работников культуры. Также в дни фестиваля будет дан старт серии специальных городских проектов.

Лекторами фестиваля выступят более десяти спикеров со всей страны, послушать их можно будет в сквере «Каракуз». Так, 5 августа академический руководитель аспирантуры Школы дизайна НИУ ВШЭ Людмила Алябьева расскажет об исследованиях моды, врач-токсиколог и медицинский журналист Алексей Водовозов прочитает лекцию о современных пищевых добавках, БАДах и их пользе. Сооснователь Центра современной культуры «Смена» Кирилл Маевский и журналист Анвар Маликов презентуют специально изданную к фестивалю книгу «Танбатыр. Баллада о нефтянике» и т.д.

В общественном центре «Алмет» запланированы кинопоказы научно-популярных фильмов. Например, документальная картина «Мозг. Вторая Вселенная», фильм «Величайший кутюрье» – о последних годах дизайнера Ива-Сен Лорана, российское документальное исследование «Мозг. Эволюция» и «Дом Пьера Кардена» – прижизненная биография маэстро мира моды, превратившего свою жизнь в шоу синтеза искусств.

Отдельная программа с мастер-классами будет организована в сквере Каракуз для детей. Они сделают свою первую книжку, подумают, могут ли дома грустить и радоваться, вместе с иллюстратором и дизайнером Гузель Гариповой, придумают и нарисуют собственный комикс, построят свой бумажный город прошлого, научатся делать коллажи во время мастер-класса «Город мечты. Текстильный коллаж» вместе с художницей Лилей Косолаповой и т.д. Мастер-классы, как и все мероприятия фестиваля, бесплатны, но для участия в них требуется регистрация, а прийти на них нужно за 10 минут до начала занятия.

Частью параллельной программы Летнего книжного фестиваля станет резиденция для художников и иллюстраторов с разными уровнями подготовки. Казанские художницы Гузель Гарипова и Лилия Косолапова за два дня фестиваля проведут мастер-классы по созданию эскизов городских пейзажей в разных техниках. Участие в них по бесплатной регистрации.

В общественном центре «Алмет» можно будет оценить экземпляры изданий, участвующих в национальном конкурсе дизайна книги «Жар-книга 2023». Выставочные образцы можно будет подержать в руках и полистать, оценивая актуальное состояние книжного проектирования. Конкурс «Жар-книга», к слову, в 2023 году проводится уже в седьмой раз.

В программе Летнего книжного фестиваля и лаборатория театра горожан «Город, в котором я живу» от инклюзивной театральной площадки «Аулак». Она будет проходить в общественном центре «Алмет». Жителям Альметьевска предлагается взглянуть на свой город с разных точек зрения и ответить на вопросы о том, что привлекает их в родном городе, к чему они (не)равнодушны и что им хотелось бы сказать городу.

«Театральный опыт не важен, главное — интерес», – уверяют организаторы.

К участию приглашаются все желающие по предварительной регистрации в WhatsApp или Telegram по номеру +7 (987) 060-77-52.

Из образовательных программ – лаборатория «Альметьевск глазами местных», где участники вместе с интернет-журналом узнают о работе в современном медиапространстве и подготовят серию публикаций о семейных историях жителей Альметьевска и их городе, а также Школа культурного менеджмента для сотрудников культуры, где спикерами выступят представители институций современной культуры и интернет-изданий о культуре;

Кроме того, организаторы запланировали для желающих велоэскурсию от паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках» с гидом по сказкам Алсу Амировой. Она начнется в 15:00 и пройдет по недавно обновленным муралам: «Обед», «Розово, цветочно», Индустриальный сквер, каскад прудов. Велосипеды на время экскурсии предоставляются организаторами, также можно присоединиться на своем велосипеде или самокате, но предварительно зарегистрировавшись по ссылке.