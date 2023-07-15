«Уголок средневековья в современном городе»: в Альметьевске стартовал фестиваль «Каракуз»

В Альметьевске стартовал этнокультурный праздник «Каракуз». Жители и гости города могли поучаствовать в тематических мастер-классах, попробовать национальные блюда тюркских народов, познакомиться с легендой о девушке по имени Каракуз и послушать этномузыку в исполнении известных групп.

«Фестиваль будет идти до 5 августа. Сегодня стартовала этноплощадка. Несколько лет назад здесь, в Альметьевске, придумали легенду о девушке по имени Каракуз, которая смогла остановить войну, предложив организовать ярмарку. Сейчас по этой истории написана книга и третий год подряд проводится фестиваль. Это уже стало брендовым мероприятием района. Мы воссоздаем период средневековья в современном городе», — рассказал председатель Молодежной ассамблеи народов Татарстана, организатор февраля Тимур Кадыров.

Площадку фестиваля разделили на несколько зон. В первой из них создавался мурал с изображением прекрасной Каракуз, а рядом находилась игровая комната для детей, где они могли почувствовать себя настоящими археологами. Ребята могли в специальной песочнице выкопать экспонат, за который был предусмотрен специальный приз.

Отдельная площадка оказалась выделена для ремесленников из разных регионов страны. Там были представлены и деревянные поделки, и меховые вещи, и даже музыкальные инструменты. Затем расположилась детская зона, где маленькие посетители фестиваля могли раскрашивать фигурки, играть в национальные игры и даже нарисовать саму Каракуз, смотря на ее изображение.

На пути к главной сцене праздника гости мероприятия могли посетить еще две зоны. Первой из них был этномаркет, где свою продукцию представили местные предприниматели. Особенное внимание привлекала кузнечная мастерская. Мастера на глазах у зрителей выковывали изделия из металла и давали мастер-классы для детей.

Второй площадкой рядом с главной сценой стал уголок с национальной кухней. Помимо привычных для жителей Татарстана эчпочмаков и элешей здесь можно было попробовать узбекский суп чадоп, напоминающий окрошку, плов, коктейли на любой вкус, а также восточное мороженое. «Это не пломбир, а тягучее липкое мороженое на основе молока и корня дикой орхидеи», — пояснил продавец.

Представление на главной площадке началось с рассказа легенды о девушке Каракуз, которая положила конец войне между двумя народами, предложив проводить ярмарки в разных городах.

Главным организатором этнопраздника выступил благотворительный фонд «Татнефть». Его директор Ренат Мамин заявил, что главной целью мероприятия стало сохранение памяти о своих корнях и национальной идентичности, на что в нынешнее время есть большой запрос.

«Для нашей компании очень значимым направлением является сохранение культур и традиций всех народов, проживающих на территории Татарстана. Фестиваль „Каракуз“ направлен на то, чтобы погрузить всех гостей в богатую культуру и историю, дать прикоснуться к своим глубинным корням. Эта площадка позволяет зрителям почувствовать атмосферу ярмарки, праздника, межкультурного и межнационального единства и созидания. Именно это заложено в истории нашего мероприятия», — заметил Мамин.

Особенным моментом фестиваля в этом году стал показ коллекций одежды под брендом «Каракуз». Их создателем стал автор книги о девушке, которая дала имя мероприятию, дизайнер и идейный вдохновитель фестиваля Олег Кугушев.

«При создании коллекции главной моей целью было осовременить наше историческое наследие. То, что я видел раньше, выглядит более традиционно, с этим люди могли соприкоснуться только в музеях, но не использовать это в быту. Родилась мысль создать модный бренд, который будет популяризировать наше национальное достояние. Это самый демократичный язык, который может привлечь и молодежь», — убежден дизайнер.

Всего было создано три коллекции. Первая — молодежная, где за основу была взята тематика комиксов. На вещи нанесен принт с изображениями истории о девушке Каракуз. «Здесь не стоит ждать напрямую татарских национальных узоров. В этой коллекции понятным и простым языком молодежи рассказывается история Каракуз», — объяснил Кугушев.

Вторая коллекция состоит из спортивной одежды. Здесь на нее нанесены традиционные узоры, которые использовали предки жителей Татарстана. Они верили, что эти орнаменты приносят удачу, делают человека сильнее и бесстрашнее, сообщил автор.

«Третья коллекция, в моем понимании, — это осовремененные городские костюмы казанских татар. Современные материалы и крой, но учтены мусульманские обычаи и использованы традиционные аксессуары. Мы старались создать одежду, которая была бы востребована у современных молодых людей, и они хотели бы ее носить», — сказал дизайнер.

Завершился первый день фестиваля большим концертом, где особое внимание было уделено этническим мотивам в современной обработке.

На сцене выступили группы и исполнители Khazar (Казахстан), Shono (Бурятия), «Мерема» (Мордовия), «Айкай» (Удмуртия), «Кадим Алмет», «Хмельная Ворга», Zakaria (Татарстан), «Веданъ Колодъ» (Красноярский край), Болот Байрышев (Алтай), Олена Уутай (Якутия) и другие.