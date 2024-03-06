Балицкий выразил надежду на скорое освобождение Запорожской области

Губернатор Запорожской области Евгения Балицкий заявил РИА Новости, что надеется на полное освобождение оставшейся части региона, в том числе города Запорожья, в ближайшее время.

«Этот вопрос лучше задавать военным, но я надеюсь, что в максимально короткие сроки. Это, надеюсь, месяцы, которые могут сегодня дать нам возможность, чтобы Запорожская область была освобождена...» — цитирует агентство.

Напомним, 30 сентября 2022 года Президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, а также главы администраций Херсонской и Запорожской областей Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий подписали договоры о вхождении этих территорий в состав России на правах новых субъектов.