Балицкий сообщил о четырех погибших рабочих при обстреле моста под Мелитополем

Число погибших при обстреле моста в Мелитопольском районе Запорожской области увеличилось до четырех. Все жертвы — железнодорожные рабочие. Об этом рассказал врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«По предварительным данным, в результате обстрела четыре человека из бригады железнодорожников погибли, пятеро получили ранения, им оказывается необходимая медицинская помощь», — рассказал он в своем телеграм-канале.

Балицкий отметил, что обстрел велся целенаправленно, хотя это и был гражданский объект.

«Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. Родственникам погибших и пострадавшим будет оказана максимальная помощь», — подчеркнул врио главы области.

Напомним, что по мосту было выпущено три ракеты HIMARS, одна из которых была сбита.