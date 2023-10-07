Баксиков о Путине: «Все мы, стоящие на защите Родины, считаем Вас нашей опорой»

Герой России Расим Баксиков

Фото: kremlin.ru

Герой России — старший лейтенант Расим Баксиков поздравил Президента РФ Владимира Путина с днем рождения. Видеопоздравление в своем Telegram-канале выложил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Уважаемый Владимир Владимирович, все мы, стоящие на защите Родины, считаем Вас нашей опорой, опорой России. Мы видим динамичное развитие нашей страны, как она шаг за шагом возвращает статус мощной мировой державы», — подчеркнул военный.

«Разрешите в день Вашего рождения пожелать крепкого здоровья и сил, чтобы воплотить в жизнь все планы! Уверен, нас ждут великие победы во благо Родины!» — добавил участник специальной военной операции.

«Верим в Вас и поддерживаем все Ваши решения. И знайте: мы не подведем при выполнении всех поставленных Вами задач. Туган көнегез белән („С Днем рождения“ в переводе с татарского — прим. Т-и), Владимир Владимирович!» — завершил свое поздравление Герой России.

Старший лейтенант Расим Баксиков с позывным Монолит — один из членов экипажа танка с позывным «Дед Мороз» (сначала СМИ ошибочно приписали машине позывной «Алеша»), летом успешно участвовавшего в отражении наступления украинских сил. Все члены экипажа стали Героями России.