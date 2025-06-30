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Политика 30 июня 2025 20:18

Бакланов: Татарстану важно расширить культурное сотрудничество с Востоком

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Назначение Казани культурной столицей исламского мира в 2026 году – не просто символическое решение, а серьезный шанс укрепить культурные связи России с исламским миром. Таким мнением с «Татар-информом» поделился зампредседателя Ассоциации российских дипломатов, руководитель секции исследований стран Ближнего Востока и Северной Африки ВШЭ, экс-посол России в Саудовской Аравии Андрей Бакланов.

«Нам бы, конечно, по линии культуры поработать с исламскими странами. Самое главное – это общее восприятие мира, культуры, нас самих. Мы – часть восточного сообщества, исламского мира, и в Татарстане это очень хорошо чувствуется», – отметил дипломат.

По его словам, если республика не ограничится формальной ролью столицы, а продолжит инициативно продвигать культурный диалог, как это уже происходит в других направлениях, это пойдет на пользу всей стране.

«Особенно важно, чтобы именно в России, в Татарстане, проводились самые авторитетные фестивали искусства, кино и других форм культурного взаимодействия. Сейчас это уже делается, но хотелось бы более широкого международного охвата. По числу стран-участниц нам есть куда расти», – подчеркнул Бакланов.

Он также добавил, что России стоит не просто конкурировать, а становиться лидером культурного взаимодействия с исламским миром.

«Дело не в конкуренции, а в том, чтобы набирать авторитет в своем формате. К нам должны приезжать как туристы, так и представители культуры, искусства, научного сообщества для проведения таких общих для исламской умы, для восточного сообщества, для коллективного Юга мероприятий», – подытожил собеседник «Татар-информа».

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#организация исламского сотрудничества #Татарстан #Рустам Минниханов
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