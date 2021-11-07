Страны ОПЕК отказали Байдену в увеличении поставок нефти
Страны ОПЕК не будут повышать поставки нефти. Ранее Президент США Джозеф Байден призвал их рассмотреть возможность такого шага, сообщают со ссылкой на главу Минэнерго Штатов Дженнифер Грэнхолм «Известия».
«ОПЕК, к сожалению, контролирует повестку в отношении цен на нефть <...> Он [Байден] может призвать их к увеличению поставок, и они на прошедшей неделе предпочли этого не делать. Президент изучает все возможности, которые есть в его распоряжении», — поделилась министр.
По ее словам, чтобы стабилизировать цены на нефть, Соединенные Штаты будут вынуждены прибегнуть к товарным интервенциям, которые планируется провести за счет стратегического резерва нефти.
«Это один из инструментов, который у него есть, и он, конечно, рассматривает возможность его использования», — добавила Грэнхолм.
Во вторник Байден призвал Россию и другие страны, входящие в ОПЕК+, нарастить добычу нефти сверх оговоренных объемов. Отказ от этой меры, добавил он, станет неверным решением и приведет к дальнейшему повышению цен на топливо.
Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Россия является страной — участницей ОПЕК+ и, соответственно, будет следовать обязательствам, закрепленным договоренностями.