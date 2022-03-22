Байден заявил, что у США нет биологического и химического оружия в Европе

США не располагают биологическим и химическим оружием на территории Европы. Об этом во время встречи с бизнесом рассказал Президент Штатов Джозеф Байден.

«Это просто неправда, я гарантирую», — приводит слова американского лидера РИА Новости.

Он подчеркнул, что Украина не располагает такими средствами. Поэтому российские обвинения говорят о том, что «он (Президент России Владимир Путин) рассматривает использование обоих этих видов».

Ранее российские военные, участвующие в спецоперации на Украине, обнаружили секретные лаборатории, где создавалось биологическое оружие под контролем США.