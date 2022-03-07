Войска России объявили «режим тишины» и открыли гуманитарные коридоры

Вооруженные силы РФ снова объявили режим тишины, чтобы мирные жители могли покинуть осажденные города Украины. Выводу гражданских лиц препятствуют нацбатальоны, которые прикрываются жителями, как щитом. Тем временем, подразделения Минобороны РФ получили подтверждение, что на Украине создавалось биологическое оружие под контролем США.

Жители Мариуполя бегут из города тайными тропами

О временном прекращении огня сегодня заявили представили Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию. Штаб создан на базе Национального центра управления обороной РФ в связи с проведением спецоперации на Украине.

«Учитывая катастрофическую гуманитарную обстановку и её резкое обострение в городах Киев, Харьков, Сумы и Мариуполь, а также по личной просьбе президента Французской Республики Эмманюэля Макрона к Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину Вооруженные Силы России в гуманных целях, с 10:00 7 марта 2022 года объявляют «режим тишины» и открывают гуманитарные коридоры», - говорился в сообщении штаба.

Маршруты эвакуации доведены до профильных структур ООН, ОБСЕ, МККК и других международных организаций. «Требуем от украинской стороны неукоснительно выполнить все условия по созданию гуманитарных коридоров на перечисленных направлениях и обеспечить организованный вывод мирных жителей и иностранных граждан», - подчеркивается в заявлении штаба.

Ранее украинская сторона сорвала эвакуацию мирных жителей, чтобы нацбатальоны могли использовать граждан в качестве «живого щита» Фото: соцсети

Ранее украинская сторона сорвала эвакуацию мирных жителей из Мариуполя, чтобы нацбатальоны могли использовать граждан в качестве «живого щита». Войска ВСУ размещают военную технику и артиллерию во дворах жилых домов, чтобы сковать возможности российских войск нанести ответный удар. Эту информацию подтвердили 17 жителей Мариуполя, которые 5 марта сумели самостоятельно, тайными тропами вдоль побережья Азовского моря, покинуть оккупированный националистами город.

Они рассказали, что тысячи людей хотят выйти из города по гуманитарному коридору в направлении на восток, в сторону России, но нацисты жестко пресекают любые попытки это сделать, вплоть до применения оружия на поражение.

В России созданы все условия для встречи беженцев с Украины. В пунктах пропуска и местах временного размещения оборудованы помещения для отдыха, предусмотрено горячее питание, развернуты мобильные медицинские пункты, организована логистика для убытия в регионы России, а для иностранных граждан предусмотрена их доставка на родину.

«Практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена»

Тем временем подразделения Луганской и Донецкой народных республик при российских войск продолжают наступление. Как сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, 6 марта высокоточным оружием большой дальности выведен из строя аэродром военно-воздушных сил Украины в Виннице. Истребительной авиацией и ПВО ВКС России было сбито еще три украинских истребителя Су-27 и три беспилотных летательных аппарата.

Российская боевая авиация контролирует небо над Украиной Фото: скриншот / соцсети

«Практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена. Вместе с тем, нам достоверно известно об украинских боевых самолетах, ранее перелетевших в Румынию и другие приграничные страны. Обращаем внимание, что использование аэродромной сети этих стран для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских Вооруженных Сил может расцениваться как вовлечение данных государств в вооруженный конфликт», - отметил Конашенков.

Представитель Минобороны РФ обратил внимание, что киевский режим заставляет сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины восстанавливать поврежденную военную технику.

«В рамках выполнения задачи по демилитаризации Украины российские Вооруженные Силы будут наносить высокоточным оружием поражение украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса», - предупредил Конашенков. Он призвал персонал украинских заводов ОПК не идти на поводу у киевского режима националистов и покинуть территории предприятий.

Украинские биолаборатории вели разработку биологического оружия под контролем США

Представитель Минобороны РФ также рассказал, что во время специальной военной операции на Украине были вскрыты факты экстренной зачистки киевским режимом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США.

Получена документация об экстренном уничтожении в украинских биолабораториях особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней Фото: © Владимир Васильев / архив «Татар-информ»

«Нами получена от сотрудников украинских биолабораторий документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. Сейчас документы анализируются российскими специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты. Очевидно, что с началом специальной военной операции у Пентагона возникли серьезные опасения в раскрытии ведения секретных биологических экспериментов на территории Украины», - пояснил Конашенков.

По его словам, документы подтверждают, что в украинских биолабораториях в непосредственной близости от территории России велась разработка компонентов биологического оружия.

Для недопущения вскрытия фактов нарушения США и Украиной статьи 1 Конвенции ООН о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия, украинским Минздравом во все биолаборатории было направлено указание об экстренной ликвидации хранящихся запасов опасных патогенов.

В Европе прогнозируют рост цен на продовольствие из-за снижения поставок росийских удобрений и газа

Введение западных санкций против России привели к резкому увеличению товарооборота между Китаем и РФ. По данным обнародованной сегодня таможенной статистики Китая, объем китайско-российской торговли за январь-февраль 2022 года достиг 26,43 млрд долларов с ростом на 38,5% к тому же периоду прошлого года.

Главное таможенное управление КНР сообщило, что российский экспорт в Китай вырос за указанный период на 35,8% до 13,8 млрд долларов, Россия импортировала из Китая товаров и услуг на сумму 12,6 млрд долларов, рост в годовом исчислении составил 41,5%.

Как сообщает «Интерфакс», в 2021 году российско-китайская торговля достигла рекордного уровня, превысив 148,8 млрд долларов и увеличившись по сравнению с 2020 годом на 35,8%.

Боевые действия на территории Украины привели к резкому росту мировых ценн на нефть Фото: скриншот сайта investing.com

Боевые действия на территории Украины привели к резкому росту мировых ценн на нефть. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2022 года на лондонской бирже выросла на 9,03%, до 128,78 долларов за баррель. В последний раз стоимость Brent превышала 128 долларов за баррель в марте 2012 года. Цены на газ в Европе находятся на историческом максимуме в 2,4 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров. Это уже посеяло панику среди сельхозпроизводителей Европы, поскольку газ является сырьем для производства удобрений. Европейское специализированное издания о сельском хозяйстве Pleinchamp допустило сокращение урожая в Европе без азотных удобрений и газа из России в 2022 году.

По данным издания, почти 25% от общего объема азотных удобрений, что импортируются в Европу, составляют материалы из России. Кроме того, страна является ведущим поставщиком природного газа и аммиака в Европу. Эти вещества составляют основу состава азотных удобрений, объясняет издание.

По мнению аналитиков, долгосрочное подорожание азотных удобрений и их недоступность повлияют на сбор зерна во Франции. Дефицит материалов может изменить выбор культур для посева.

Кроме того, Россия и Украина — крупные экспортеры зерна и масличных культур. Дефицит поставок приведет к росту цен на сельскохозяйственное сырье. Представители Pleinchamp предположили, что в связи со сложившейся ситуацией понятие «продовольственного суверенитета» вновь становится актуальным.