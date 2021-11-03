Байден заявил, что Путин не предоставил информации по решению проблем с климатом

Россия не предоставила информацию о том, как планирует решать проблемы с климатом, заявил Президент США Джозеф Байден. Он в очередной раз напомнил, что лидеры России и КНР не явились на встречу «Большой двадцатки» (G20) в Риме, передает РИА Новости.

На пресс-конференции в Глазго Байден также обратил внимание на то, что Китай претендует на роль мирового лидера, но при этом не участвует в таких крупных форумах, как G20.

Он подчеркнул, что в России горят леса и наблюдается серьезная проблема с климатическими условиями, однако Президент РФ Владимир Путин не раскрывает то, каким образом собирается бороться с этими вызовами.

«То же самое с Путиным в России. У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит относительно желания что-либо делать», — сказал Байден.

Ранее Президент США уже выражал недовольство тем, что на саммите ни Россия, ни Китай фактически не принимали участия в обсуждении решения климатических проблем.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя это заявление, подчеркнул, что Россия принимала активное участие во встрече, а доклады Путина были очень содержательны, хотя он и участвовал в мероприятии по видеосвязи.