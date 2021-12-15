Байден заявил, что планирует провести еще одну встречу с Путиным

Президент США Джозеф Байден рассказал, что хотел бы снова встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы будем подробно разговаривать», — добавил американский лидер.

Переговоры лидеров государств состоялись 7 декабря. Они общались по защищенному каналу видеосвязи около двух часов.

Ранее пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков рассказал, что Путин и Байден условились поговорить еще раз.