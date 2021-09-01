Байден не собирается проводить совместную конференцию с Зеленским

Президент США Джо Байден после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским не станет проводить с ним совместную пресс-конференцию, сообщает РИА Новости.

После переговоров с украинским коллегой у Байдена назначен еженедельный экономический брифинг.

Также в пресс-службе Белого дома отметили, что президент США в ходе встречи «подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и в Крыму», а также сотрудничество в сфере энергетики и поддержку реформ на Украине.

Зеленский находится с рабочим визитом в Вашингтоне, где сегодня должен встретиться с Байденом. Главной темой переговоров станет привлечение американцев к мирному урегулированию в Донбассе. Также в планах обсудить строительство российского газопровода «Северный поток — 2» и гарантии энергетической безопасности Украины после его запуска. Зеленский прибыл в Вашингтон 31 августа.