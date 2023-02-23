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Байден заверил, что вопрос приостановки участия России в ДСНВ можно решить
Большой ошибкой назвал Президент США Джо Байден решение о приостановке участия России в Договоре об ограничении стратегических вооружений (ДСНВ-3) с США. При этом он заявил в интервью ABC, что в этом действии нет признаков подготовки к нанесению Москвой ядерного удара.
«Это большая ошибка. Это не очень ответственно. Но я не полагаю, что он думает об использовании ядерного оружия или чего-то в этом роде. <…> Не уверен, что еще [Президент России Владимир Путин] мог сказать в своей речи в данный момент, но я думаю, что это ошибка, и я уверен, что мы сможем это исправить», — сказал Байден.
«Это также то, что остальной мир ожидает от нас», – подчеркнул американский лидер.
Напомним, в послании Федеральному собранию Путин объявил, что Россия приостанавливает участие в действии Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), который вступил в силу в 2011 году. Документ, в числе прочего, предусматривал сокращение стратегических ядерных сил обоих государств.
Сразу после объявление о приостановке участия РФ в ДСНВ, Путин также поручил Минобороны и «Росатому» быть готовыми к ядерным испытаниям, подчеркнув, что на этот шаг Россия пойдет только в том случае, если испытания проведут США.
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